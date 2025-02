Sololaroma.it - Di Biagio: “La Roma può arrivare in Europa, non capisco i fischi a Pellegrini”

Questa sera,e Monza sia affronteranno allo Stadio Olimpico nel match che chiuderà il 26° turno di Serie A. Luigi Di, doppio ex della sfida ed attualmente ct dell’Under 21 dell’Arabia Saudita, è intervenuto nel podcast del club giallorosso “Serie A Preview”. Come prima cosa, il tecnico si è soffermato su Saud Abdulhamid: “È un ragazzo educatissimo, lo so, ha un rispetto incredibile. Mi hanno fatto ridere le sue dichiarazioni, qui la mattina non esiste. Ora inizierà il Ramadan. Sono belle esperienze, capisci dinamiche che da lontano non ti sfiorano minimamente“. Sulla partita di questa sera: “Quella del Monza è una situazione complicata, Nesta ha dovuto accettare e tornare e sa benissimo a cosa sta andando incontro. Dall’altro lato laè lanciatissima, deve cercare assolutamente di vincere perché una vittoria la proietterebbe in una classifica che fino a un paio di mesi fa era impensabile.