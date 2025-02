Deve ringraziare che siamo qua dentro Grande Fratello Javier alla fine l’ha detto | limite superato

Leggi su Caffeinamagazine.it

la casa dell’aria si fa sempre più tesa. Dopo cinque mesi di convivenza forzata, i concorrenti sono ormai esasperati e al. I segnali di stanchezza non mancano: quasi ogni inquilino ha attraversato una crisi. E in questo clima carico di tensione, perfino le persone più pacate iniziano a mostrare segni di nervosismo.È il caso diMartinez, mai visto così all’interno della casa. Ieri notte il concorrente ha perso la pazienza dopo uno screzio avuto con un altro coinquilino. Una reazione insolita per lui. Il pvolista argentino si è fatto conoscere dal pubblico del reality show per il suo carattere riflessivo e pacato, evitando quasi sempre di alzare i toni o di finire al centro di discussioni accese. Anche per questo motivo, molti lo considerano tra i candidati favoritivittoria del programma.