Derby infuocato a Piobbico passa la Falco Acqualagna

AUDAX3 AUDAX: Lucarelli, Arcangeletti, Aluigi G. (12’ st Hoxha C.), Rossi, Fiorucci U., Vandini (7’ st Ottaviani), Caselli (7’ st Hoxha L.), Pieretti, Giovanelli (12’ st Bernacchia), Valenti (35’ st Nicoletti), Talevi. All. Cipolla: Gori G., Renghi, Stefani, Rossi (40’ st Foresto), Smacchia, Ciampiconi, Lupini, Di Muccio (30’ st Bartoli), Gambelli, Gori C. (2’ st Romitelli), Alessandri (2’ st Ferraraccio). All. Cappelli Arbitro: Serenellini di Ancona Reti: 7’ pt e 15’ pt Gambelli, 38’ pt Talevi, 43’ pt Aluigi G., 3’ st Stefani Note: espulso al 29’ pt Gambelli per reazioneLain unconclusosi con una indegna rissa finale che ha coinvolto entrambe le squadre e le panchine in una sorta di combattimento corpo a corpo.