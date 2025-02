Ilrestodelcarlino.it - Derby e scintille a Fabbrico. La Correggese contesta l’arbitraggio

: Auregli, Galeotti, Andolina, Sabattini, Scappi, Budriesi, Traore (35’ st Minelli), Tamagnini, Zampino, Lari (35’ st Barbieri), Pedrazzoli (23’ st Koni). A disp. De Prisco, Gibertoni, Calabretti, Albertini, Beltrami, D’Ambrosio. All. Galantini.: Piccinardi, Ghizzardi, Pipoli (7’ st Calì), Galli, Benedetti, Carini, Errichiello, Bassoli (24’ st Vernia), Antenucci (35’ st Cappelluzzo), Siligardi, Leonardi. A disp. Cipriani, Ferrari, Covili, Caselli, Truzzi, Boccaletti. All. Rossi. Arbitro: Aprile di Caserta. Reti: 23’ pt Scappi (F), 40’ Leonardi (C); 10’ st Budriesi (F), 24’ st Siligardi (C). Note: ammoniti: Pipoli, Carini, Leonardi, Cappelluzzo (C). Laimpatta aal termine di unintenso e scivola a -4 dalla vetta, visto il contemporaneo successo del Nibbiano&Valtidone sul Rolo.