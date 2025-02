Ilrestodelcarlino.it - Demyanenko migliore dei suoi. Tatarov soffre

Zhukouski 6. Non è una giornata semplice, deve correre tantissimo. Lui piazza anche un paio di muri ma trovare la precisione non è semplice. Nel terzo, spazio a Marchiani Antonov sv.6,5. Assolutamente il, non sbaglia mai in attacco. Ci mette qualche muro e un ace. Il problema è che il servizio di Piacenza non permette di servirlo con continuità. Una sentenza anche oggi. Comparoni 6. Ipunti li porta a casa, un po’ altalenante al servizio ma di fronte a lui ha trovato un mostro sacro come Simoni in stato di grazie. Regge molto bene il campo. Petkovic 6. Non è la sua gara, in settimana è stato febbricitante e alla fine sembra pagarlo. Nessuna croce addosso. Un bel pezzo di questo traguardo finale porta anche la sua firma in calce. Una giornata non positiva non cambia affatto il giudizio.