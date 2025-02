Democrazia e partiti | Giuliano Amato a Napoli per un seminario sul futuro politico

Leggi su Ildenaro.it

Giovedì 27 febbraio alle 15 anella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (via Benedetto Croce 12), il Presidente emerito della Corte costituzionale,, terrà ilCrisi e declino deidi massa, primo appuntamento del ciclo Storia d’Italia: l’età repubblicana. È dall’inizio di questo secolo che siamo alle prese con la fragilità delle nostre democrazie. Ma le analisi con cui lo facciamo sono venute cambiando, anche se non sempre ce ne rendiamo conto. Nei primi anni prevaleva la constatazione della intervenuta individualizzazione delle nostre vite e degli effetti che essa stava provocando sulla erosione dei tessuti coesivi che avevano tenuto insieme le nostre società. Era il tema del famoso dialogo fra Habermas e Ratzinger, da cui usciva l’immagine di società frammentate, nelle quali la ricomposizione degli interessi e dei valori entro un riconosciuto e accettato bene comune era resa impossibile proprio dalla frammentazione.