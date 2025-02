Dilei.it - Demi Moore, corpetto in pelle senza spalline: il look rock ai Guild Awards

Leggi su Dilei.it

Non cessa il periodo di rinascita – e meritato riscatto -di: dopo aver vinto numerosi riconoscimenti, dapprima agli SSFILM Award, poi agli scorsi Golden Globes e successivamente ai Critics Choicecome Miglior Attrice per The Substance – horror femminista incentrato sulla macabra mania di una star in declino per una perfezione inarrivabile, da mesi sulla bocca di tutti – l’attrice sessantaduenne nella notte di domenica ha trionfato anche agli SAGper la Migliore interpretazione femminile in un ruolo da protagonista, calcando il red carpet dello Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles con un altro dei suoida sogno. Perché sì, la sua recente nuova rifioritura sta passando anche attraverso lo stile: di cosa si è trattato questa volta?trionfa (anche) agli Screen Actorsin Bottega VenetaLa stagione dei premi sta per volgere al termine con gli Oscar in dirittura d’arrivo, e così anche gli Screen Actorssono arrivati: alla cerimonia, presentata da Kristen Bell,è stata nominata per la Migliore interpretazione di un’attrice in un ruolo da protagonista per il grande successo di The Substance.