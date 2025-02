Sport.quotidiano.net - Delusione Lumezzane. Al Vicenza basta Rauti

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Brescia)Nonostante uno schieramento ancora una volta con diverse assenze, illotta con generosità e cerca di frenare la rincorsa del, ma deve arrendersi (1-0) alla voglia della squadra di Stefano Vecchi di continuare a lottare per la vetta del girone A di Serie C con il Padova. L’incontro al “Saleri“, che si rivela ancora una volta avaro di soddisfazioni per la formazione di Arnaldo Franzini, si chiude così con il successo di misura dei biancorossi, che lascia i valgobbini dodicesimi, ancora ad un punto di distanza dalla zona playoff. Complici le opposte motivazioni delle due contendenti, la gara si apre su ritmi molto accesi. I rossoblù affrontano a testa alta la blasonata compagine veneta e le prime occasioni sono di Pannitteri e Tenkorang. Il, però, fa valere la sua concretezza e al 20’ un duetto Ferrari-Zonta libera al tiro, che non sbaglia e trafigge Filigheddu.