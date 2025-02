Ilgiorno.it - Delitto Sharon Verzeni, al via il processo: la difesa di Moussa Sangare chiederà la perizia psichiatrica

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 24 febbraio 2025 – Al via ilper l’omicidio di, la barista assassinata nella notte fra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d’Isola, paesone della Bergamasca. La prima udienza è in programma domani, martedì 25 febbraio, in Corte d’Assise a Bergamo. L’istanza Già ora è possibile anticipare il passaggio più significativo di questo primo atto del dibattimento, che si svolge con il rito immediato, dati gli indizi che inchiodano l’unico imputato per l’assassinio, il trentunenne, italiano di origine maliane. Sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo "nelle aree adiacenti e circostanti la scena del crimine" che ha visto vittima, Terno d'Isola (Bergamo), 28 agosto 2024. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA Giacomo Maj, l’avvocato dell’aspirante trapper che uccise la giovane per strada, mentre faceva una passeggiata, ha intenzione di chiedere ai giudici che il suo assistito venga sottoposto a unaper stabilire se fosse capace d'intendere e di volere al momento dell’omicidio.