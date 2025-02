Ilgiorno.it - Delitto Ravasio, negata la giustizia riparativa per Massimo Ferretti

Parabiago (Milano), 24 febbraio 2025 - Seconda udienza in Corte di Assise a Busto Arsizio per il processo sull'omicidio di Fabio. Uno degli imputati,, aveva chiesto di essere ammesso all’istituto della. Una ammissione al programma che è stata analizzata durante l'udienza di questa mattina per poter intraprendere un percorso che potesse portare ila "riparare" alla condatta dilittuosa. E' arrivato il parere contrario del pubblico ministero, considerato il breve lasso di tempo trascorso dal fatto commesso. I genitori della vittima hanno chiesto altresì di non partecipare al programma di, pur non essendo tale scelta ostativa. Il presidente della corte di Assise, Giuseppe Fazio, ha spiegato che la volontà del legislatore rimane quella di incentivare questo programma di, ma non ha considerato significativo l'atteggiamento deled essendo estremamente grave il reato di cui è accusato, ha rigettato questa istanza.