Del Vecchio si prende tutto il Twiga di Briatore la conferma sull’affare Il piano per la sede di Milano e le trasformazioni | il messaggio ai 600 dipendenti

Il celebre beach club, fondato da Flavio, passa ufficialmente sotto la gestione di Leonardo Maria Del. Le cinque sedi a Forte dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha entreranno a far parte della rete di ristoranti già amministrata dalla Lmdv Hospitality, che si occuperà di tutta l’attività legata al settore dell’ospitalità. Tra le prime novità annunciate vi è «l’apertura a settembre di un nuovo».Deljr, figlio di Leonardo fondatore di Luxottica, ha previsto un processo di trasformazione per le locatione ha incaricato l’architetto Stefano Belingardi per il restyling delle sedi di Montecarlo e Porto Cervo, mentre lo studio Fanti Bozzetti Menegon si occuperà della ristrutturazione di Forte dei Marmi. In questa località, l’attuale ristorante Vesta verrà trasferito all’interno del, mentre lo spazio che lo ospitava sarà trasformato nel nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari.