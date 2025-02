Iltempo.it - Del Vecchio compra il Twiga: il 100% del Gruppo a LMDV Hospitality Group. Via allo sviluppo

Leggi su Iltempo.it

, la nuova capoper il business dell'accoglienza a 360° nella holding di Leonardo Maria Del, annuncia ufficialmente l'acquisizione deldel, rafforzando la propria presenza nel settore della ristorazione e dell'. Dalla fusione tra Triple Sea Food (che detiene i 3 brand Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia, Vesta) e(parte delMajestas di Flavio Briatore e Francesco Costa), infatti, nasce il nuovoche gestirà l'intero business dell'ospitalità perCapital avviando un ambizioso piano di espansione. “L'acquisizione delrappresenta un passo fondamentale per la crescita di. Questo progetto non è solo un investimento, come ilnon è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l'in Italia e all'estero” ha dichiarato Leonardo Maria Del, Presidente diCapital e di