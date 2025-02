Napolipiu.com - Del Genio: “Il 3-5-2 penalizza il Napoli, col 4-3-3 più certezze in campo”

Del: “Il 3-5-2il, col 4-3-3 piùin”">Paolo Del, noto giornalista sportivo, ha analizzato la situazione tattica deldurante Radio Goal su Radio Kiss Kiss, soffermandosi sul recente cambio modulo adottato da Antonio Conte e sulle sue possibili ripercussioni sul rendimento della squadra.«Il modulo di per sé non determina il risultato di una partita o di un’intera stagione. Tuttavia, da quando ilè passato al 3-5-2, si fatica di più a creare occasioni e la squadra appare anche più vulnerabile in fase difensiva», ha osservato Del.Il giornalista non punta il dito contro Conte, ma solleva dubbi sulla scelta tattica: «Non mi permetterei mai di dire che Conte ha sbagliato, ma mi incuriosisce il motivo di questo cambiamento.