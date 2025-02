Quifinanza.it - Decreto bollette rimandato in Cdm e l’opposizione attacca: le proposte di Schlein

Giorgia Meloni boccia la bozza dele il provvedimento viene rinviato. Atteso per il voto del Consiglio dei ministri nella giornata di martedì 25 febbraio, il testo del Dl destinato a fronteggiare il caro energia è stato posticipato a venerdì insieme al Cdm, perché ritenuto dalla premier “non soddisfacente”.La presidente del Consiglio avrebbe chiesto ai ministeri di Economia e Ambiente di riformulare ilcon misure “più efficaci” per famiglie e imprese, concentrando l’attenzione sui soggetti più vulnerabili.Il rinvioLa presentazione delsembrava in dirittura di arrivo, ma i segnali di un possibile slittamento sarebbero arrivati già dalla mattinata di oggi con la mancata convocazione del pre Consiglio, dopo che la bozza era arrivata sul tavolo di Giorgia Meloni.