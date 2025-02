Fanpage.it - Decreto Bollette, il Cdm slitta a venerdì: governo in difficoltà sulle misure contro il caro energia

Leggi su Fanpage.it

Niente da fare per ilin cui ilMeloni dovrebbe inserire diverse novità per abbassare il prezzo dell': la misura era attesa domani al Consiglio dei ministri, ma il vertice èto a. Tra i problemi ci sarebbero laa trovare i soldi necessari e a non andareil Pnrr.