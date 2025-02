Ilfattoquotidiano.it - De Zerbi scandalizzato: “Dopo il Marsiglia non allenerò più in Francia”. Il presidente dell’OM: “Questa è corruzione, vogliamo la Superlega”

È bufera a. La squadra allenata da Roberto Deè stata sconfitta per 3-0 dall’Auxerre nell’ultimo turno di Ligue 1. Un ko arrivato tra mille polemiche arbitrali. Un fatto che ha spazientito il tecnico italiano al punto da pronunciare delle pesanti parole sul proprio futuro ai microfoni di Téléfoot : “l’OM nonpiù in“. Ma cosa ha scatenato la furia dell’ex Brighton? Due episodi in particolare: la mancata concessione di un calcio di rigore su Quentin Merlin nel primo tempo e l’espulsione (per doppia ammonizione) di Derek Cornelius all’ora di gioco.Oltre a De, anche ildel club, Pablo Longoria, subitoil match ha rilasciato una dichiarazione molto dura nei confronti dell’intero movimento calcistico francese: “. La Ligue 1 è un campionato di m***a, se lachiama ci andiamo subito“.