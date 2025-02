Biccy.it - De Martino, la Rai gli chiede aiuto: proposta per sabato contro Maria

1° marzo su Rai Uno andrà in onda la finale di Ora O Mai Più, che si scontrerà con una nuova puntata di C’è Posta Per Te, ma nei due sabati successivi la prima rete resterà scoperta, motivo per cui pare sia stata fatta una richiesta a Stefano De. Stando a quello che ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia la Rai avrebbe chiesto al conduttore napoletano di portare il suo Affari Tuoi dei record al, almeno per due speciali da mandare in onda l’8 e il 15 marzo, nelle serate in cui andranno in onda le ultime due puntate di C’è Posta Per Te.Sembra però che il presentatore abbia rifiutato la(anche per evitare lo scon la sua madre professionale?), ci sarà infatti solo uno speciale di Affari Tuoi, ma che verrà trasmesso a maggio. Inoltre pare che l’ultima puntata dello show Stasera Tutto è Possibile verrà spostata su Rai Uno, visto anche il grande successo su Rai Due.