De Laurentiis si è rifatto vivo, teme di perdere il quarto posto Champions (Repubblica)

Desi èdiil)Il quotidiano la, edizione Napoli, si sofferma sul motivo che ha portato Dea rompere il silenzio. Ne scrive Marco Azzi:Gli azzurri erano alle corde da un po’ e il ko di ieri mattina in Lombardia era stato vistosamente annunciato dai tre pareggi di fila di febbraio con Roma, Udinese e Lazio, in cui il gruppo di Antonio Conte aveva mascherato tra mille sofferenze il suo momento di difficoltà. Altro che duello scudetto, insomma.Il trend (3 punti in 4 giornate) è così preoccupante che ha sentito l’esigenza di uscire allo scoperto persino Aurelio De, visto che ci sono altre 12 partite da giocare e serve un’immediata reazione per non mettere in pericolo anche la qualificazione per la zonaLeague.