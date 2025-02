Spazionapoli.it - De Laurentiis, il duro attacco dell’ex Napoli: “Non ha fatto mercato. Perse certezze”

Ultimissime– Il presidente Aurelio Deha ricevuto delle critiche da un ex calciatore dei partenopei: le dichiarazioni complete Per le ultimissime, le parole utilizzate da un grande ex azzurro dopo la sconfitta contro il Como. I partenopei hanno perso la vetta della classifica dopo il 2-1 firmato da Diao e si ritrovano ora a inseguire. La squadra appare in debito d’ossigeno e con meno sicurezze a livello mentale. Nell’ultimo mese ha raccolto solamente 3 punti e uno dei suoi trascinatori, Romelu Lukaku, ha vissuto il suo periodo peggiore da quando è approdato in squadra.Febbraio è costato carissimo al, che ora dovrà puntare tutto sullo scontro diretto di sabato prossimo contro l’Inter per riaccendere le speranze. Una sconfitta chiuderebbe definitivamente ogni chance di vincere il quarto scudetto, che appare un sogno quasi miracoloso.