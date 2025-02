Ilfattoquotidiano.it - De Laurentiis carica il Napoli in vista della sfida con l’Inter: “Siamo una grande squadra con un grande allenatore”. Ma i tifosi si spaccano

“Non è un punto in meno dalche ci deve spaventare. Noiuna, con un. Noiil. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”. Così il presidente dei partenopei, Aurelio De, in un tweet pubblicato sul suo profilo X, ha voluto dare una scossa al suo dopo la sconfittasuaallo stadio Giuseppe Sinigaglia contro il Como per 2-1. Dopo 3 pareggi consecutivi, nel momento clou, è arrivato il ko numero 4 in campionato. Ora ilha perso la vettaclassifica a favore del, che si è portata a +1 dai rivali, in attesascudetto di sabato in programma alle ore 18 al Maradona.“I ragazzi penso che stiano dando veramente il massimo, però c’è bisogno poi di fare un percorso e dare il tempo di crescita, non solo da un punto ditecnico-tattico, ma anche di mentalità”, è unafrasi di Antonio Conte nel post gara.