De Akker, torna il sorriso. Nel mirino il quarto posto

DE18 NUOTO CATANIA 12 DETEAM: Valle, Abramson, Rouwenhorst 1, Bragantini 2, Milakovic 1, Lucci 3, Tringali 1, Gallo 2, Condemi 1, Luongo 3, Cocchi 1, Urbinati 3, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo. NUOTO CATANIA: Rossi, Biocanin, R. Torrisi 3, Vukicevic, Gulisano, Foti, G. Torrisi 3, Orlando, Catania 5, Russo, Emmi, Riolo 1, Akmalov, Trimarchi. All. Dato. Arbitri: Colombo e Scappini. Note: parziali 4-2, 4-3, 7-3, 3-4. La Debatte Catania,a sorridere e rimane in scia delportandosi a -3 dal terzetto che la precede. Nella seconda sfida casalinga consecutiva, la formazione di Federico Mistrangelo, priva per influenza del portiere Rocco Valle, fatica all’inizio a trovare i giusti ritmi e solo nel corso dell’incontro fa valere la propria superiorità tecnica.