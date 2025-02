DC Studios | Gunn e Safran aggiornano sui film e le serie di Dei e Mostri

Leggi su Cinefilos.it

DCsuie ledi Dei eDue anni dopo essere diventati co-responsabili dei DC, Jamese Peterhanno aggiornato il pubblico sulla visione di una DC interconnessa tra TV e, una fase che hanno intitolato Dei e.Quasi tutto ciò che hanno annunciato a gennaio 2023 è andato avanti in qualche forma o modo e abbiamo fornito un aggiornamento sui progetti di seguito. Il piano del duo per il futuro è di distribuire dueDC live action e und’animazione all’anno. Stanno anche puntando a duelive action e due animate per Max all’anno. Tuttavia, per il 2025, c’è solo una, ovvero la seconda stagione di Peacemaker diin anteprima ad agosto.“Abbiamo unificato il marchio, dato il via libera a cinqueper il cinema, realizzato trelive action e prodotto cinqueanimate.