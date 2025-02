Bergamonews.it - Daria Bignardi, Vittorio Feltri e Alessandro Vanoli: la settimana di “Tierra!”

Continuano con successo gli incontri della rassegna! Nuove rotte per un mondo più umano. In, da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo in programma tre incontri con autorevoli ospiti che aiutano a capire il mondo e a leggere la realtà con competenza e occhi nuovi. Ospiti dellasono la giornalista, conduttrice tv, ex direttrice di Rai 3 e scrittricea Verdellino, alle 21, l’ex direttore di quotidiani nazionali, a Dalmine alle 18.30 nell’insolita veste di esperto di lingua latina, e il docente universitarioad Almenno San Bartolomeo, alle 21.Giovedì’ 27 febbraio, alle 21,è protagonista di “! Nuove rotte per un mondo più umano” con l’incontro dal titolo “Illuminati a giorno, vita da reclusi” che si tiene a Verdellino all’Auditorium “A.