Thesocialpost.it - Daniele Penna scomparso da Pomezia: trovato il suo cadavere nel parcheggio di un centro commerciale

è statosenza vita nel pomeriggio di domenica 23 febbraio a. Il corpo era all’interno della sua Fiat Punto grigia, parcheggiata vicino a unin via del Mare. A lanciare l’allarme sarebbe stata una guardia giurata.Il 44enne eralo scorso 12 febbraio, quando si era allontanato da casa senza lasciare spiegazioni. A dare notizia del ritrovamento è stata la trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha seguito il caso sostenendo la famiglia.Le indagini sono in corso. Dopo i rilievi sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che disporrà l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, si ipotizza un suicidio, anche se non è ancora chiaro il motivo del gesto.L’appello della famigliaNei giorni precedenti, i familiari avevano lanciato un accorato appello: “Aiutateci a ritrovare, siamo preoccupati, non sappiamo perché si sia allontanato.