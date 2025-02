Lapresse.it - Dan Bongino nuovo vicedirettore Fbi: opinionista e podcaster, chi è l’uomo scelto da Trump

Il presidente americano Donaldha annunciato su Truth Social di averil celebreconservatore Dancomedell’Fbi. Nel suo post, il leader di Washington parla di lui come “un uomo con incredibile amore e passione per il nostro Paese”. Questa, ha aggiunto, è “una grande notizia per le forze dell’ordine e la giustizia americana”. Sarà il vice di Kash Patel, che ha prestato giuramento come direttore dell’Fbi alla Casa Bianca venerdì e che ha manifestato la sua intenzione di riorganizzare l’ufficio, anche trasferendo centinaia di dipendenti dalla sede centrale di Washington.Thank you Mr. President, Attorney General Bondi, and Director Patel. pic.twitter.com/bJqIDbWLEE— Dan(@d) February 24, 2025 Chi è Dan, 49 anni, ha lavorato per il Dipartimento di Polizia di New York dal 1997 al 1999 prima di diventare un agente dei servizi segreti.