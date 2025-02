Ilfoglio.it - Dan Bongino, da podcaster ultraconservatore e cospirazionista a vicedirettore dell’Fbi

Dan, opinionista e notodella galassia ultraconservatrice, è stato nominato da Donald Trump: in un post su Truth Social, il presidente lo ha definito “un uomo che ha un incredibile amore per il nostro paese”. Scegliererappresenta una differenza radicale rispetto al modo in cui la posizione disi è selezionata negli anni: infatti, di prassi il ruolo viene assegnato a un agente in carriera, possibilmente con molti anni di esperienza, in quanto si tratta di una carica prettamente operativa. Per di più, il ruolo non richiede la conferma del Senato, come invece è dovuto avvenire per il neo-direttore dell’Agenzia, Kash Patel.non è qualificato a svolgere il compito in quanto non ha nessun passato nell’Fbi, e anzi ne ha più volte criticato i metodi, arrivando addirittura a paventare che la perquisizione dell’abitazione di Trump a Mar-a-Lago in Florida, avvenuta nel 2022 al fine di trovare documenti riservati, fosse un piano di Joe Biden per arrivare all’assassinio di Trump.