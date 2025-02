Thesocialpost.it - Dall’invasione di Putin al voltafaccia di Trump: cronologia di tre anni di guerra in Ucraina

Enrico Franceschini su Repubblica ha pubblicato un’analisi dettagliata dellainin occasione dei tredall’inizio del conflitto. Il 24 febbraio 2022 l’invasione a tappeto delle truppe russe diede inizio alle ostilità. Unache doveva concludersi in una settimana, secondo i piani di Vladimir. L’obiettivo dichiarato? “Denazificare” l’, rovesciare il governo di Zelensky e trasformare Kiev in uno Stato vassallo della Russia, impedendone per sempre l’ingresso nella Nato. Tredopo, lacontinua a mietere vittime tra militari e civili. Di seguito, le tappe principali di questa devastante.L’Antefatto e il PreludioNel dicembre 1991, con il crollo dell’Unione Sovietica, Russia ediventarono Stati indipendenti. Kiev consegnò a Mosca i missili nucleari presenti sul suo territorio, ottenendo in cambio la promessa che sarebbe stata rispettata la sua sovranità.