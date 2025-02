Quotidiano.net - Dalla sostenibilità fino alla formazione. Ecco i progetti che guardano al futuro

e sviluppo possono andare a braccetto. La dimostrazione è il successo di "Casa Optima", multi-brand leader nel settore della gelateria e della pasticceria artigianale. Dal 2021 Casa Optima si è impegnata per portare avanti un progetto Esg, Environmental, Social, Governance, con un’impronta concreta, fatto di programmi ed obiettivi misurabili dall’iniziofine, condivisibili con tutti gli stakeholders. Il progetto prende ispirazione dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’attenzione all’ambiente è uno dei tratti principali di Casa Optima Group, che sceglie di favorire comportamenti e strumenti virtuosi per contrastare e annullare l’impatto ambientale. Il Gruppo ha messo in atto azioni per ridurre gli sprechi energetici: attualmente gli stabilimenti italiani e internazionali hanno un salto del meno 50% di emissioni di anidride carbonica.