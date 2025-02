Formiche.net - Dalla guerra alla politica. I ribelli del Sudan si dotano di un governo

Nel fine settimana, iesi impegnati da quasi due anni nellacivile contro illegittimo si sono radunati a Nairobi per dotarsi di un apparato governativo vero e proprio. La capitale keniota ha visto infatti gli esponenti di punta delle Rapid Support Forces, il gruppo paramilitare guidato dal generale Muhammad Hamdan Dagalo (noto come “Hemedti”) riunirsi con alcuni gruppi di militanti alleati per firmare un documento che prevede l’istituzione di un “di pace e di unità” per uno “Stato laico, democratico, non centralizzato”, con un unico esercito nazionale (pur mantenendo il diritto dei gruppi armati di continuare a esistere). L’annuncio della composizione del suddettodovrebbe arrivare nei prossimi giorni, secondo fonti internecoalizione.Dietro la retorica, permangono però dei dubbi sull’effettivo impegno delle Rsf nei confronti di questi valori, causa la loro reputazione di ricorso a metodi brutali e abusi nelle aree sotto il loro controllo.