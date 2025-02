Liberoquotidiano.it - Dalla Cina alla guerra, il politicamente corretto non racconta la storia

Davvero pensiamo di poter leggere la complessità dellapiegandola a una narrazione che si spacca in due tra giusto e sbagliato in sé, tra buoni e cattivi? Davvero possiamo pensare di escludere dall'analisi il cinismo e persino dosi di “male”? Non si tratta di giustificare il cinismo e il male come opzioni dellama di includerli nelle analisi evitando di scolorire ciò che non ci piace. Abbiamo usato termini in apparente contrasto pur di anestetizzare il dolore e il male: abbiamo chiamato le bombe intelligenti e posture belliche con l'espressione “operazioni di peacekeeping”; abbiamo esportato la democrazia con gli eserciti e persino inventato prove per sostenere ciò che si pensava fosse giusto da fare. Confesso che trovo ipocrita persino la parola “pace” perché poi ci fa cadere nell'errore di non poter pensare che il cattivo, in quel processo di pace, ha un ruolo perché è vivo e non è stato sconfitto o ucciso.