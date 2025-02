Modenatoday.it - Dal recupero delle fabbriche del passato ai luoghi di lavoro del futuro: a Modena arriva "IF Festival"

Leggi su Modenatoday.it

Gli spazi industriali raramente oggi sono oggetto di ricerca e riflessione: per questo non si è mai radicata una forte coscienza collettiva sul valore che questipossono avere suldi un territorio in trasformazione. IF - IndustriaArchitettura è uninedito, che ha.