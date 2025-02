Calciomercato.it - Dal nuovo contratto alle sirene Premier: tutti i numeri di Pisilli | CM.IT

Per il centrocampista, corteggiato anche in Inghilterra, è arrivato il rinnovo con la Roma:i dettagli dell’accordoGhisolfi lo aveva annunciato nei giorni scorsi e così, ieri, è arrivata anche l’ufficialità: Niccolòha rinnovato il suocon la Roma fino al 2029. Si tratta del primo, vero, prolungamento importante per il giovane centrocampista, che fino a ieri percepiva appena 70.000 euro a stagione. DaldiCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itQuestoaccordo prevede quindi una crescita importante, ma anche graduale, con degli aumenti progressivi che permetteranno al classe 2004 di guadagnare fino a fine stagione 500.000 euro, 1,4 dalla prossima, toccando quota 2 milioni nel 2029 (questa cifra può salire in base al raggiungimento di alcuni obiettivi).