Calciomercato.it - “Dal caviale al tonno in scatola”, Conte fa già le valigie: ecco dove può andare

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico salentino hanno lanciato l’allarme sul futuro in azzurro e aperto nuovi scenari: chi può prendere l’ex ctIl Napoli è nel suo periodo più difficile dall’inizio della stagione. Il ko in casa del Como ha certificato la crisi, che si rispecchia nei numeri: 3 punti nelle ultime 4 partite sono valse il sorpasso operato da parte dell’Inter. Ora i nerazzurri sono un punto sopra la squadra dia sei giorni dall’attesissimo scontro diretto del Maradona. Che potrà dire tanto oppure lasciare tutto in sospeso fino alla fine. Di certo gli azzurri sono in un momento di grande difficoltà, in primis per i tanti infortuni e le assenze, da un Kvaratskhelia non rimpiazzato allo stop pesantissimo di Neres e non solo.Antonio(LaPresse) – calciomercato.itA questo si aggiungono ovviamente le parole di Antonioalla vigilia che hanno allarmato e non poco la piazza napoletana, perché hanno paventato addirittura un addio a fine stagione.