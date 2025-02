Bergamonews.it - Dal Bim quasi cinque milioni per il territorio nell’ultimo trimestre: erogate borse di studio per 276 ragazzi

Chiude il 2024 con un quartodai forti investimenti il Consorzio BIM lago di Como e fiumi Brembo e Serio. I dati, che saranno presentati nel corso dell’assemblea generale in programma il 1° marzo, sottolineano un’operatività multilivello, attenta a sostenere i progetti previsti dai Comuni soci, finalizzati a creare sviluppo e progresso economico alle proprie comunità.Strategica è l’erogazione di contributi “a fondo perduto”, che denotano l’importanza e la qualità dei progetti che richiedono un sostegno economico “pronta cassa”. Proprio2024 sono stati erogati 2,180di euro “a fondo perduto”.Di questi, 1,696di euro destinati a fondo perduto, in varia quantità, a tutte le zone ricomprese nel Consorzio BIM.Alla Val Brembana 715.300 euro: da sottolineare alcuni interventi, come la valorizzazione culturale di 10 Comuni dell’Alto Brembo (142.