Dal 14 al 16 marzo il Festival Internazionale della Magia di San Marino

Roma, 24 feb. (askanews) – Gran fermento per il ritorno deldi San, giunto alla sua 26° edizione, il primo Magic Show in favore dell’inclusione e contro i pregiudizi, che si svolgerà dal 14 al 162025 presso il Palazzo dei Congressi Kursaal. Grande attesa poi per il Gran Gala, previsto al Teatro Nuovo di Dogana il 15, che oltre ai più grandi campioni del panoramavedrà sul palcoscenico la giovanissima Magica Gilly, vero nome Giliana Flore, la prima illusionista con sindrome di Down che dopo aver incantato il pubblico spagnolo alExtre, e nota nelle platee di tutto il mondo ma anche sui social, torna nella sua città per una performance speciale con lo scopo di abbattere ogni barriera e far comprendere che non esistono differenze nellacome nella vita, anzi questa arte amatissima può rivelarsi uno strumento chiave per contrastare il bullismo e favorire l’inclusione.