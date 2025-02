Oasport.it - Dagnoni: “Villa il ct giusto, abbiamo valorizzato le risorse interne. Mi aspetto molto da Tiberi, Pellizzari e Finn”

Si è svolto sabato a Roma, presso il CONI, il primo consiglio federale del nuovo quadriennio della Federazione ciclistica italiana capitanata dal presidente Cordiano. Nell’occasione è stato varato il nuovo assetto delle Nazionali che porteranno a Los Angeles 2028.così raggiunto telefonicamente il numero uno della Federciclismo di rientro da Roma.Presidente, si è scelto di valorizzare le, promuovendoed anche altri tecnici: cosa vi ha fatto optare per la continuità?“I risultati lusinghieri ottenuti durante il mio primo mandato sono stati lo stimolo per continuare a lavorare su questa strada senza fare grandi rivoluzioni, ma valorizzando le nostre. Il punto più caldo era quello del ct strada per gli uomini e credo che perpossa essere un premio alla grandiosa carriera fatta su pista, senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile; così come lasciare il settore maschile alla pista a Salvoldi che da sempre è stato un ottimo tecnico, e che nel corso degli anni ha saputo vincere tanto grazie ad un lavoro meticoloso, fatto di costanza e dedizione”.