Ilfattoquotidiano.it - Dacia Duster, la rivoluzione è (anche) nel design: semplicità e funzionalità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La terza generazione diincarna ed esalta la filosofia del marchio romeno del gruppo Renault, che dal punto di vista stilistico (e non solo) punta da sempre all’essenziale e elimina artifici inutili che appesantiscono la vettura (oltre il) valorizzando la. “non sarebbesenza un abitacolo ingegnoso e pratico che facilita la vita quotidiana degli utenti. Tutto è progettato per farti sentire come a casa, sia nella parte anteriore dell’abitacolo sia in quella posteriore”, sintetizza il capo delDavid Durand.Le linee sono caratterizzate dalladelle forme e dei volumi, che accentuano la forza dello stile che si fonda su una frontale molto verticale, su passaruota con bordi nettamente smussati, su un generoso portellone posteriore, su finestrini laterali che si estendono armoniosamente quasi per l’intera lunghezza del veicolo.