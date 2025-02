Bergamonews.it - “Dachbodentanz – il film”, Cinema come memoria di una condivisa drammaturgia di ritmi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “E valgaperduto il giorno in cui non danzeremo almeno una volta”. Frase di Nietzsche, che introduce alla danza di musica, parole, corpi ed immagini di “– il”, documentario di Alberto Valtellina con protagonista ENO Ensemble Nuovi Orizzonti, che viene presentato in anteprima lunedì 24 febbraio (ore 21, con a seguire concerto dei Dixieland) alTeatro del Borgo.che mostra la realizzazione di un concerto-spettacolo (ma senza classificazione precisa, perché “alla fine il linguaggio è convenzione”) creato dai giovani musicisti di Ensemble Nuovi Orizzonti il primo settembre scorso all’Auditorium Modernissimo di Nembro, natosaluto all’estate, con l’intento di mettere in scena una rivisitazione di una tragedia greca, in grado di trasmettere particolare aurea rituale, che partisse dal testo scritto per sfociare in unadiattraverso voci, suoni e corpi.