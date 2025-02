Iltempo.it - Da tutto il mondo a San Pietro, i fedeli recitano il Rosario per Francesco

Centinaia di, nonostante qualche goccia di pioggia, si sono radunati in piazza Sanper recitare ilper Papa. Bergoglio «è stato il leader della nostra Chiesa per oltre un decennio e va ringraziato per questo», dice all'Adnkronos Edward Purjack, turista americano. In queste ore difficili «possiamo stargli accanto solo con la preghiera». Ad accoglierli il Segretario di Stato,Parolin, che ha guidato ilsul sagrato della basilica. «Negli Atti degli Apostoli si racconta che la Chiesa pregava intensamente, mentreera custodito in prigione. Da duemila anni il popolo cristiano prega per il Papa, che si trova in pericolo o è infermo. Anche in questi giorni, da quando il Santo Padreè stato ricoverato al Policlinico Gemelli, un'intensa preghiera si eleva per lui al Signore, da parte di singolie di comunità cristiane delintero», ha detto Parolin.