Da Stoccolma al cuore di Napoli, un giovane chef apre un ristorantino nascosto nelle vie della movida

Ha il pregio di essere discreta, via Bausan, a. È una strada chiusa e anche se così vicina a uno dei centri nevralgicipartenopea, il ritmo qui rallenta, si allunga grazie all’assenza del suono dei clacson e del traffico cittadino. Succede così anche una volta varcata la soglia di Persika, deliziosodove ci si accorge immediatamente del continuum che unisce spazio esterno e interno. Un unico ambiente dove intimità e calore si rispecchiano in dettagli fatti di colori caldi e luci soffuse.Una sala nascosta nelSulle pareti fanno capolino pochi quadri in una sala minimalista e rilassata separata da un arco di pietra al di là del quale si scorge una piccola cucina che mostra Joar Torch e la sua brigata quasi a mo’ di quadro vivente.Sembra impalpabile la tensione di una sala piena e di comande che si susseguono, tutto scorre in un rigore estetico squisitamente nordico, che ci può stare visto che Joar, trent’anni appena compiuti, i primi venti li ha trascorsi a