Calciomercato.it - Da Conte a Thiago Motta e Conceicao: si scatena il valzer delle panchine

Leggi su Calciomercato.it

Ledi Juventus, Milan, Napoli e di altre big nell’incertezza più totale: le ultime sulla posizione die di altri tecniciLa stagione calcistica sta entrando nel vivo, con gli ultimi mesi che saranno determinanti per gli esiti in campionato e nelle coppe. In Serie A, specialmente, verdetti tutti aperti e incerti, in un torneo contrassegnato finora da un grande equilibrio. Ciò che accadrà sarà fondamentale per definire anche il futuro di praticamente tutte le big.Da: siil– Calciomercato.it Allenatori in discussione e che potrebbero lasciare le rispettive, con tensioni, rumours, ribaltoni, colpi di scena all’orizzonte. Un panorama piuttosto variegato e che coinvolge diversi protagonisti.