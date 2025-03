Lookdavip.tgcom24.it - Da Ariana Grande a Pamela Anderson: i best look ai Sag Awards

Red carpet dopo red carpet, continua la corsa verso gli Oscar, in programma il 2 marzo a Los Angeles. Nell’attesa, i papabili vincitori fanno le prove dei discorsi di ringraziamento e dei.. Il 23 febbraio allo Shrine Auditorium, nella città del cinema, sono andati in scena i Sag. All’evento vengono conferiti i premi stabiliti dal sindacato degli attori: moltissime le star presenti, che hanno incantato con outfit unici e ricercati. Tutte lustiniJane FondaI luccichii ravvivano ogni red carpet. Sono tante le attrici che hanno optato per paillettes e cristalli all’edizione 2025 dei Sag. Jane Fonda, che ha ricevuto il Life Achievement Award, ha ammaliato in un abito a colonna di Giorgio Armani Privé, con motivi grafici rosa e neri interamente ricoperti di paillettes. Stesso brand per Kristen Bell, in un modello a balze dai disegni geometrici preziosi.