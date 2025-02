Ilfattoquotidiano.it - Custodia attenutata per le madri detenute, chiude l’Icam di Lauro: era l’unica struttura al Sud. Il garante: “Diritti negati”

Sarà chiuso l’Istituto aattenuata perdi, in provincia di Avellino, l’unico per tutto il Sud. Lunedì 24 febbraio era previsto il trasferimento in due Icam del Nord delle ultime duepresenti nellae dei loro figli. Da quel che risulta non sono ancora partiti per ragioni di salute – forse una forma di protesta pacifica – ma dovrebbero lasciarea breve. Contrari alla decisione del ministero della Giustizia i garanti locali delle personee private della libertà, che parlano di una misura “dannosa” e chiedono un immediato dietrofront. “Si nega così il principio di territorialità della pena, il diritto all’affettività, alla famiglia e all’inclusione sociale – dice a ilfattoquotidiano.it ildei detenuti della Campania Samuele Ciambriello -.