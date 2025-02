Oasport.it - Curling, la squadra di Joel Retornaz e Amos Mosaner vince i campionati italiani a Cembra

Si sono tenute a, in provincia di Trento, le sfide valide tra le migliori squadre italiane dimaschile. In palio il titolo tricolore sul ghiaccio trentino. I pronostici sono stati rispettati, in quanto la formazione favorita ha rispettato le attese.Stiamo parlando del team padrone di casa formato da, Mattia Giovanella,e Sebastiano Arman. Al Pala, match appassionati tra le sei migliori compagini nostrane, partendo dal round robin e concludendo con la finale disputata nella giornata di ieri.Come detto, si sono imposti coloro che erano i più accreditati, in rappresentanza del Trentino. Un percorso netto pere compagni, fatto di sei vittorie in altrettante partite affrontate. Nell’ultimo atto vi è stata l’affermazione per 5-2 contro il Bormio