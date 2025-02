Sololaroma.it - Crystal Palace-Aston Villa, il pronostico: Multigol e Rashford in crescita

Tempo di turno infrasettimanale in Premier League, un campionato che, al di là di un titolo sempre più nelle mani del Liverpool, ha ancora molto da dire nelle altre zone della classifica. Partite decisamente appassionanti tra martedì e giovedì, ed aprire le danze, domani alle 20:30 a Selhurst Park, sarà. Padroni di casa tra le squadre più costanti del campionato inglese, da anni ormai sempre in un tranquillo centro classifica a fine stagione, ed anche in questo 2024/25 il mood è il medesimo. Banda di Glasner al 13° posto a 33 punti, con addirittura 16 lunghezze di vantaggio sulla salvezza, il primo obiettivo, ma un sogno Europa che non sembra alla portata, anche per un rendimento altalenate (vittoria e sconfitta perfettamente alternate negli ultimi 5 turni di Premier).