CRP-Collettivo Rivoluzionario Protosonico | ’90s’ è il nuovo singolo e video

Il90s dei CRP –, anticipa ilalbum Al Diavolo per TnP Records. Il brano cattura l’essenza degli anni novanta, periodo durante il quale la generazione nata negli anni settanta si trova immersa in una rivoluzione culturale dirompente, che si esprime in modo artistico con esperienze creative innovative, mentre i walkman e le cassette cedono il passo ai CD. Nei garage e nelle cantine nascono e si moltiplicano gruppi musicali che trovano spazio in una rete attivissima di circoli, locali e festival. L’arrivo sul mercato di una vasta gamma di prodotti tecnologici, è specchio di un periodo di energia e positività che si consuma nonostante tutto in pochi anni alimenta la voglia di esplorare nuove possibilità. Una generazione che sente di essere comunità mentre, con il sottofondo diMusic e di prospettive e stili musicali nuovi osserva dei cambiamenti storici epocali: la caduta del Muro di Berlino, la dissoluzione dell’Unione Sovietica, lo scioglimento del PCI, e il relativo declino di un ideale.