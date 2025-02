Anteprima24.it - Crisi Benevento Calcio, sindaco Mastella: “Se non c’è Vigorito chi ci sarà?”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono molto vicino al presidente delOreste. Non bisogna mai dimenticare che ci ha portato in serie A. Ci sono momenti anche abbastanza no, come è capitato a me in politica. Questo ostracismo, ritenere che sia colpa sua se non si va in serie B non è giusto. Se la prendessero con la squadra. Poi vorrei vedete quando non cipiùchi ci”. Lo ha detto ildiClementea margine dell’assemblea dell’Ance diin merito ad alcune contestazioni di tifosi giallorossi. L'articolo: “Se non c’èchi ci?” proviene da Anteprima24.it.