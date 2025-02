Criscitiello lancia la bomba | Già individuato il successore di Inzaghi ecco chi è

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il noto giornalista e direttore di Sportitalia Michele, ha parlato dell’Inter su numerosi temi. Il più importante riguarda la guida tecnica dei nerazzurri, con l’allenatore Simoneche è alla quarta stagione da allenatore dell’Inter. Secondo, il club milanese starebbe già sondando alcuni profili per trovare l’eventuale sostituto dell’ex tecnico della Lazio. Inoltre, ha anche parlato della politica dell’Inter sul calciomercato degli ultimi anni, che non è tanto gradita a Oaktree, attuale proprietario del club.: “Fabregas come post”Nel suo editoriale, il direttore di Sportitalia ha parlato della situazione in casa nerazzurra. A partire dall’allenatore, con, che al netto di qualche passo falso, sta facendo anche quest’anno un ottimo lavoro, potrebbe anche decidere di lasciare l’Inter per tentare esperienze altrove.