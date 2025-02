Inter-news.it - Criscitiello la spara: «Inter, occhiolino a Fabregas! E i capi contro»

parla del futuro in panchina e della dirigenza dell’. Tra Inzaghi,e Oaktree che ha messo nel mirino Ausilio e Marotta.DIRIGENTI – Micheleparla dell’nel suo editoriale di oggi apparso sulle colonne di Sportitalia.it. Il giornalista punta il dito nei confronti della dirigenza nerazzurra, che, a detta sua, potrebbe scaricare mister Simone Inzaghi in caso di esito negativo della stagione. Qui l’estratto dove entra più nel dettaglio della situazione citando pure Oaktree e il Como: «Marotta e Ausilio hanno ancora fiducia cieca in Simone? Non credo. L’sta vedendo spesso Paz del Como e l’alcuni dirigenti lo hanno già fatto. Per ora, neanche corrisposto. Pensiamo che l’erba del vicino sia sempre più verde ma non è cosi.