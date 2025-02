Thesocialpost.it - Cresta Segantini, due scalatori bloccati a 2.000 metri: il salvataggio in elicottero

Attimi di tensione nella tarda mattinata di domenica per duesulla Grignetta a circa 2.000di altitudine.L'allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno, quando i due si trovavano sul pilone centrale della, circondati da neve alta e senza possibilità di avanzare o tornare indietro.Sul posto è subito intervenuto l'Drago dei Vigili del Fuoco.Dopo un'operazione durata circa un'ora e mezza, i due alpinisti sono stati individuati e tratti in salvo. Fortunatamente, erano illesi.